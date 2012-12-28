«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
В России
21
17 минут назад
В Москве школьники отравились пельменями
Школьникам ставили капельницы и давали антибиотики, стабилизировать состояние пациентов удалось на третьи сутки.
«Мы глубоко обеспокоены сообщением об отравлении детей, с покупателем находимся на связи с момента обращения. Здоровье и безопасность покупателей — наш абсолютный приоритет. На данный момент мы ожидаем официальный комментарий производителя, а также в ближайшее время проведем внеплановый аудит», — сообщили в пресс-службе.
В сообщении указано, что после жалобы семьи сеть запросила у них документы с расходами на лечение, чтобы возместить траты. «ВкусВилл» также предложил направить пострадавшим подарочную корзину с продуктами.
Ранее в сети распространилась информация о том, что у двух школьников 10 и 15 лет началась лихорадка после съеденных пельменей из «ВкусВилл». Подростки несколько суток провели с высокой температурой до 40 градусов и их госпитализировали.
Врачи двое суток боролись за жизнь детей с помощью капельниц и антибиотиков. Анализы подтвердили у школьников сальмонеллёз, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии