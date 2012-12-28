«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
В России
24
31 минуту назад
В ЦБ РФ предлагают создать реестр финансовых блогеров России
Зачастую финансовые инфлюенсеры рассказывают о сложных финансовых инструментах в упрощенной форме, не отражающей всей ключевой информации, в том числе о рисках, что формирует у инвесторов завышенные ожидания.
«В числе других мер Банк России считает необходимым маркировать материалы финансовых инфлюенсеров, чтобы граждане понимали, что информация размещается по заказу той или иной финансовой организации. Также регулятор предлагает установить критерии, которым должна соответствовать деятельность финансовых инфлюенсеров», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Центробанк отмечает, что на российском финансовом рынке появилось большое количество инфлюенсеров, которые часто становятся для массовой аудитории точками входа в темы инвестирования и управления деньгами. Однако финфлюенсеры могут не обладать достаточным уровнем экспертности и при этом часто выдают за свое личное мнение информацию рекламного характера, — отметил регулятор.
«Зачастую финансовые инфлюенсеры рассказывают о сложных финансовых инструментах в упрощенной форме, не отражающей всей ключевой информации, в том числе о рисках, что формирует у инвесторов завышенные ожидания. Следование таким советам может привести к потере накоплений и разочарованию в финансовой индустрии и инвестициях», — объяснили в регуляторе.
Кроме того, ЦБ выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через телеграм-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке или продаже ценных бумаг .
В связи с этим регулятор предложил закрепить понятие «финансовый инфлюенсер» в целях определения его правового статуса и обязать их включаться в специальный реестр, закрепив полномочия по надзору в отношении финансовых инфлюенсеров за Банком России.
Критерии, которым, по мнению ЦБ, должны соответствовать финансовые инфлюенсеры для включения в реестр: специальное экономическое образование; наличие сертификата финансового аналитика (или зарубежных аналогов);опыт работы в финансовой сфере свыше года; опыт работы с финансовыми инструментами свыше года; членство в специализированных СРО; отсутствие нарушений норм по манипулированию ценами ценных бумаг; отсутствие судимости.
Сейчас инвестблогеры не несут ответственности за качество материалов и не обязаны компенсировать убытки, которые подписчики могут понести при следовании их советам и скрытой рекламе, — отмечается в докладе.
В то же время в международной практике к инфлюенсерам широко применяются меры воздействия — например, штрафы, блокировки онлайн-ресурсов, удаление контента или публикация опровержений и даже уголовная ответственность. «Со временем планируется инкорпорировать указанные практики в российское законодательство. На первом этапе за значительное и системное нарушение требований к распространяемой информации финансовые инфлюенсеры будут исключаться из реестра», — говорится в документе.
Кроме того, регулятор предлагает, чтобы поднадзорные ему финансовые организации в целях рекламы своих продуктов привлекали только тех блогеров, которые состоят в реестре. В случае нарушений этого подхода ответственность будут нести совместно обе стороны, — передает РБК.
0
0
0
0
0
Комментарии