В ЦБ РФ предлагают создать реестр финансовых блогеров России

Зачастую финансовые инфлюенсеры рассказывают о сложных финансовых инструментах в упрощенной форме, не отражающей всей ключевой информации, в том числе о рисках, что формирует у инвесторов завышенные ожидания.