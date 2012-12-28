Все новости
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды
Общество
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Общество
Одаренным студентам в Липецкой области могут в разы повысить стипендию
Общество
10 машин пострадали от наледи за время непогоды в Липецке
Происшествия
Вот так Масленица: заместитель начальника липецкой колонии присвоил девять тонн муки
Происшествия
ФКР отказался от дорогостоящего утепления стен домов
Общество
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил
Происшествия
«Новые уровни» в игре обошлись в 59 000 рублей
Происшествия
В книжном шкафу нашли марихуану
Происшествия
В России
24
31 минуту назад

В ЦБ РФ предлагают создать реестр финансовых блогеров России

Зачастую финансовые инфлюенсеры рассказывают о сложных финансовых инструментах в упрощенной форме, не отражающей всей ключевой информации, в том числе о рисках, что формирует у инвесторов завышенные ожидания.

Банк России предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, ввести требования к их квалификации и установить ответственность за качество распространяемой ими информации, — следует из доклада для общественных обсуждений «О подходах к регулированию деятельности финансовых инфлюенсеров». Предложения и замечания к докладу ЦБ будет принимать до 30 апреля 2026 года включительно.

«В числе других мер Банк России считает необходимым маркировать материалы финансовых инфлюенсеров, чтобы граждане понимали, что информация размещается по заказу той или иной финансовой организации. Также регулятор предлагает установить критерии, которым должна соответствовать деятельность финансовых инфлюенсеров», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Центробанк отмечает, что на российском финансовом рынке появилось большое количество инфлюенсеров, которые часто становятся для массовой аудитории точками входа в темы инвестирования и управления деньгами. Однако финфлюенсеры могут не обладать достаточным уровнем экспертности и при этом часто выдают за свое личное мнение информацию рекламного характера, — отметил регулятор.

«Зачастую финансовые инфлюенсеры рассказывают о сложных финансовых инструментах в упрощенной форме, не отражающей всей ключевой информации, в том числе о рисках, что формирует у инвесторов завышенные ожидания. Следование таким советам может привести к потере накоплений и разочарованию в финансовой индустрии и инвестициях», — объяснили в регуляторе.

Кроме того, ЦБ выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через телеграм-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке или продаже ценных бумаг .

В связи с этим регулятор предложил закрепить понятие «финансовый инфлюенсер» в целях определения его правового статуса и обязать их включаться в специальный реестр, закрепив полномочия по надзору в отношении финансовых инфлюенсеров за Банком России.

Критерии, которым, по мнению ЦБ, должны соответствовать финансовые инфлюенсеры для включения в реестр: специальное экономическое образование; наличие сертификата финансового аналитика (или зарубежных аналогов);опыт работы в финансовой сфере свыше года; опыт работы с финансовыми инструментами свыше года; членство в специализированных СРО; отсутствие нарушений норм по манипулированию ценами ценных бумаг; отсутствие судимости.

Сейчас инвестблогеры не несут ответственности за качество материалов и не обязаны компенсировать убытки, которые подписчики могут понести при следовании их советам и скрытой рекламе, — отмечается в докладе.

В то же время в международной практике к инфлюенсерам широко применяются меры воздействия — например, штрафы, блокировки онлайн-ресурсов, удаление контента или публикация опровержений и даже уголовная ответственность. «Со временем планируется инкорпорировать указанные практики в российское законодательство. На первом этапе за значительное и системное нарушение требований к распространяемой информации финансовые инфлюенсеры будут исключаться из реестра», — говорится в документе.

Кроме того, регулятор предлагает, чтобы поднадзорные ему финансовые организации в целях рекламы своих продуктов привлекали только тех блогеров, которые состоят в реестре. В случае нарушений этого подхода ответственность будут нести совместно обе стороны, — передает РБК.
экономика
финансы
блогеры
