На Солнце произошла мощная магнитная буря
Специалистам не понравился характер магнитной бури, которая произошла в ночь на 17 февраля.
«Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале», — говорится в сообщении специалистов. По их данным, продолжительность явления составила менее часа.
«Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина», — указывается в сообщении от ИКИ РАН.
Геомагнитный шторм был силой G2 и продлился всего час. А северное сияние, вызванное магнитной бурей, закончилось всего за 40 минут. Это, по словам сотрудников лаборатории ИКИ РАН, очень странно.
Также в лаборатории сообщили, что сегодня днем произойдет солнечное затмение, однако на территории России его наблюдать не удастся. Первое касание полутени Земли ожидается в 12:58 по московскому времени. Кольцевая фаза затмения продлится с 14:44 до 15:37, достигнув пика в 15:13.
«Первое падение полутени на Землю — в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза — с 14:44 до 15:37. Пик — в 15:13. На территории страны видно не будет», — отмечается в сообщении.
