Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
Спасатели вскрыли сарай и обнаружили тело 50-летнего мужчины
Происшествия
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
На окраине Липецка автобусы превратились в паромы
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды
Общество
Упал — очнулся — травмпункт: за сутки там оказались 138 липчан
Здоровье
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
10 машин пострадали от наледи за время непогоды в Липецке
Происшествия
У 52-летнего мужчины нашли 200 граммов марихуаны
Происшествия
ФКР отказался от дорогостоящего утепления стен домов
Общество
На улице Союзной упавшее дерево перегородило дорогу
Происшествия
За неделю коронавирус выявили у 49 человек
Здоровье
«Новые уровни» в игре обошлись в 59 000 рублей
Происшествия
Читать все
В мире
10
11 минут назад

На Солнце произошла мощная магнитная буря

Специалистам не понравился характер магнитной бури, которая произошла в ночь на 17 февраля.

Магнитная буря класса G2, произошедшая в ночь на 17 февраля, стала самой сильной за текущий месяц. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале», — говорится в сообщении специалистов. По их данным, продолжительность явления составила менее часа.

«Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина», — указывается в сообщении от ИКИ РАН.

Геомагнитный шторм был силой G2 и продлился всего час. А северное сияние, вызванное магнитной бурей, закончилось всего за 40 минут. Это, по словам сотрудников лаборатории ИКИ РАН, очень странно.

Также в лаборатории сообщили, что сегодня днем произойдет солнечное затмение, однако на территории России его наблюдать не удастся. Первое касание полутени Земли ожидается в 12:58 по московскому времени. Кольцевая фаза затмения продлится с 14:44 до 15:37, достигнув пика в 15:13.

«Первое падение полутени на Землю — в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза — с 14:44 до 15:37. Пик — в 15:13. На территории страны видно не будет», — отмечается в сообщении.
магнитные бури
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить