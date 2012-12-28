Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
В России
38
38 минут назад
В правительстве Словакии рассказали о перспективах возобновления прямых рейсов в РФ
Словакия готова восстановить прямое авиасообщение с Россией в случае отмены санкций ЕС, заявила «Известиям» пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полячикова.
По словам пресс-секретаря ведомства, возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами зависит от заинтересованности авиаперевозчиков.
«Словацкая Республика будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство Словацкой Республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и европейского законодательства», — подчеркнула официальный представитель ведомства.
Сейчас в Словакии разрешены полеты в РФ для авиаперевозчиков и воздушных судов без российской регистрации.
0
0
0
0
0
Комментарии