33 минуты назад
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
В «чистых» зонах аэропортов и залах ожидания планируют отслеживать потенциальных дебоширов и проводить с ними профилактические меры. Это следует из рекомендаций Главного управления на транспорте (ГУТ) МВД РФ, направленных Росавиацией руководителям авиапредприятий.
Какие именно меры будут применяться к авиапассажирам — из рекомендаций не следует. Механизмы раннего предотвращения инцидентов авиапредприятия совместно с полицией должны разработать до 27 февраля.
Как рассказали «Известиям» в аэропорту Пулково, сотрудники служб транспортной безопасности проходят специальную подготовку по выявлению лиц с признаками агрессии или неадекватного поведения на этапах регистрации и досмотра. При посадке пассажир, чье поведение вызывает сомнение, может быть не допущен сотрудником авиакомпании на борт.
Важно понимать, что само по себе состояние опьянения не считается основанием для автоматического снятия с рейса, рассказали «Известиям» в пресс-службе S7. Решение о недопуске принимается, только если поведение пассажира оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
