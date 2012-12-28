Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс

В «чистых» зонах аэропортов и залах ожидания планируют отслеживать потенциальных дебоширов и проводить с ними профилактические меры. Это следует из рекомендаций Главного управления на транспорте (ГУТ) МВД РФ, направленных Росавиацией руководителям авиапредприятий.

