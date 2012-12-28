Все новости
В России
3
3 минуты назад

В Татарстане запустили новый завод КамАЗа по производству мостов для грузовиков

Общий объем инвестиций в проект составил 6,5 млрд рублей.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров запустил новый завод «Камаза» по производству мостов для грузовиков нового поколения К5 и автомобилей поколения К3 в Республике Татарстан, — передает ТАСС.

Мероприятие прошло в рамках празднования 50-летия со дня выпуска первого автомобиля бренда «Камаз». В нем также приняли участие глава Республики Рустам Минниханов, руководители госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и ПАО «Камаз» Сергей Кogogин.

«Освоение выпуска мостов для нового поколения семейства грузовиков К5 позволяет заместить импорт этих сложных агрегатов. Что важно, все их ключевые компоненты также имеют российское происхождение. Тем самым наш флагман автомобильной индустрии продолжает курс на технологический суверенитет. Реализация проекта стала возможной благодаря сложению усилий правительства России, руководства Республики Татарстан и предприятия», — заявил Мантуров.

Общий объем инвестиций в проект составил 6,5 млрд рублей, из них 5 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты». Предприятие будет выпускать мосты для автомобилей поколения К3 и грузовиков нового поколения К5. Реализация проекта позволит обеспечить выпуск изделий собственного производства для всей линейки автомобилей бренда, — говорится в сообщении.
КамАЗ
завод
грузовик
