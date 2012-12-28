Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
В России
54
сегодня, 16:11
В Тульской области на трассе «Дон» возникла гигантская пробка из-за массового ДТП
Многокилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Тульской области из-за массового ДТП с участием грузовиков.
«Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 254-м км федеральной автодороги М-4 «Дон», где произошло столкновение грузовых и легковых транспортных средств», — говорится в сообщении на официальном сайте.
В ведомстве уточнили, что информация об аварии поступила в понедельник в 11:25 мск. По предварительным данным, пострадавших нет. К месту происшествия направили сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи.
По данным МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия образовался затор. Движение организовано по объездной дороге через город Богородицк.
0
0
0
0
0
Комментарии