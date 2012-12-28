Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
В России
2
43 минуты назад
В Краснодарском крае задержали исполняющего обязанности министра ГО и ЧС
По информации правоохранительных органов, следственные мероприятия связаны с реализацией государственных контрактов.
«Министр ГО и ЧС Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По словам источника, чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий, — передает RT.
Он уточнил, что мероприятия связаны с госконтрактами.
0
0
0
0
0
Комментарии