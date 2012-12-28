Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
В Руспродсоюзе заявили о возможном дефиците меда
В России может возникнуть дефицит меда из-за погодных аномалий и неурожая в ключевых регионах.
В ассоциации пояснили, что в текущем сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый, акациевый) на рынке закончились значительно быстрее обычного.
«Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный — может закончиться уже в феврале», — отметили там.
В то же время закупочные цены на все виды меда с сентября 2025 года выросли на 30-50% и в настоящее время продолжают расти.
«Сырье дорожает быстрее, чем коррекцию готовы принимать торговые сети, а окна закупки меда у пчеловодов закрываются раньше — особенно по сортам, где альтернатив почти нет», — пояснили в «Руспродсоюзе».
Уточняется, что главными причинами существенного подорожания меда-сырья являются погодные аномалии 2025 года в основных медоносных регионах РФ: засуха в одних регионах и избыток осадков в других, сокращение сбора меда.
«При этом минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости, торговые сети не принимают. Это вынуждает производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам. Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли 2 заметных переработчика меда», — добавили в ассоциации.
