1 минуту назад

В Руспродсоюзе заявили о возможном дефиците меда

В России может возникнуть дефицит меда из-за погодных аномалий и неурожая в ключевых регионах.

Погодные аномалии 2025 года в основных медоносных регионах РФ, сокращение сбора меда могут привести к его дефициту, — рассказали ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

В ассоциации пояснили, что в текущем сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый, акациевый) на рынке закончились значительно быстрее обычного.

«Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный — может закончиться уже в феврале», — отметили там.

В то же время закупочные цены на все виды меда с сентября 2025 года выросли на 30-50% и в настоящее время продолжают расти.

«Сырье дорожает быстрее, чем коррекцию готовы принимать торговые сети, а окна закупки меда у пчеловодов закрываются раньше — особенно по сортам, где альтернатив почти нет», — пояснили в «Руспродсоюзе».

Уточняется, что главными причинами существенного подорожания меда-сырья являются погодные аномалии 2025 года в основных медоносных регионах РФ: засуха в одних регионах и избыток осадков в других, сокращение сбора меда.

«При этом минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости, торговые сети не принимают. Это вынуждает производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам. Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли 2 заметных переработчика меда», — добавили в ассоциации.
мед
дефицит
экономика
