В Белгородской области после ракетного обстрела повреждены объекты энергетики
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.
Также над городом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме, — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, аварийные и оперативные службы выясняют их масштаб. В оперштабе назвали серьезными повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
По словам губернатора, предварительно, пострадавших нет. Сведения о последствиях атаки уточняются.
