«Лебедяньмолоко» взяло золото на «Продэкспо-2026» за новый продукт

На выставке «Продэкспо-2026» подвели итоги международного конкурса качества «Продукт года». «Лебедяньмолоко» традиционно приняло участие в отраслевом смотре и в этом году заявило сразу две новинки — ультрапастеризованное молоко и сливки.