«Лебедяньмолоко» взяло золото на «Продэкспо-2026» за новый продукт
На выставке «Продэкспо-2026» подвели итоги международного конкурса качества «Продукт года». «Лебедяньмолоко» традиционно приняло участие в отраслевом смотре и в этом году заявило сразу две новинки — ультрапастеризованное молоко и сливки.
Золотую медаль конкурса получило ультрапастеризованное молоко 3,2%. Жюри отметило его органолептические показатели и соответствие современным стандартам производства. Продукт демонстрирует стабильную пенку при взбивании, сохраняет плотность и текстуру в кофейных напитках, что делает его востребованным в сегменте HoReCa.
Медалей конкурса «Продукт года» также удостоены:
- сметана 15%,
- кефир 3,2%,
- сливки 20%,
- творог 9%.
«Лебедяньмолоко» входит в число крупнейших переработчиков молока в России. В 2026 году «Лебедяньмолоко» планирует увеличить поставки всех видов продукции, в том числе за счёт экспортных направлений.
