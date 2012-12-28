В России
20
20 минут назад
При пожаре на нефтескважине пострадали четыре человека
"В результате пожара погибших нет, пострадали четыре человека (мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения), госпитализированы в Нефтегорскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.
"Четверо пострадавших в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Выполняется транспортировка в медицинское учреждение, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минздраве региона
По факту происшествия СК и прокуратура организовали проверки..
0
0
0
0
0
Комментарии