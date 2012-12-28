Все новости
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Неделя 48
Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова
Происшествия
В Лев-Толстовском округе рухнул дом
Происшествия
Виновник ДТП на проспекте Победы мчал по дороге без прав
Происшествия
На проспекте Победы водитель «ВАЗа» оседлал сугроб
Происшествия
Житель Усмани вооружился до зубов
Происшествия
В Нижнем парке переполнилась река Липовка
Общество
Самолет с треснувшим стеклом штатно сел в Шереметьево

Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о треснувшем стекле, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

"Воздушное судно произвело посадку штатно", - ответили в пресс-службе "Шереметьево" на вопрос о Boeing-737 авиакомпании "Победа" с треснувшим стеклом, который готовился к посадке в аэропорту.

Экипаж во время полета доложил о трещине в лобовом стекле и принял решение о посадке в Шереметьево. Boeing 738 благополучно сел. На время технического обслуживания самолет отстранят от полетов.

Пассажиров дальше отправили на резервном борте.
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
