В России
25
23 минуты назад
Самолет с треснувшим стеклом штатно сел в Шереметьево
"Воздушное судно произвело посадку штатно", - ответили в пресс-службе "Шереметьево" на вопрос о Boeing-737 авиакомпании "Победа" с треснувшим стеклом, который готовился к посадке в аэропорту.
Экипаж во время полета доложил о трещине в лобовом стекле и принял решение о посадке в Шереметьево. Boeing 738 благополучно сел. На время технического обслуживания самолет отстранят от полетов.
Пассажиров дальше отправили на резервном борте.
0
0
0
0
0
Комментарии