В России
27
32 минуты назад
Обломки беспилотника повредили больницу в Калужской области
"Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского муниципального округа, незначительно повредили кровлю и остекление ЦМБ 3 (центральная межрайонная больница – ред.) города Козельск. Также незначительно повреждены два припаркованных рядом автомобиля", – написал глава региона в Telegram.
Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. На местах работают оперативные группы. Специалисты приступили к оценке ущерба и проведению оперативного ремонта. На время ремонта пациенты пострадавшего корпуса переводятся в Сосенскую городскую больницу.
0
0
0
0
0
Комментарии