Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
В мире
43
47 минут назад
Двигатель самолета взорвался во время полета над Нигерией
Инцидент произошел во время следования авиалайнера из Лагоса в Порт-Харкорт. Пассажиры услышали громкий взрыв, а выглянув в иллюминатор, увидели поврежденный двигатель.
Экипаж самолета, на борту которого находились 80 человек, принял решение об экстренной посадке в аэропорту Бенина. По предварительным данным, никто не пострадал.
0
0
0
0
0
Комментарии