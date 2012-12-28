В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Фигурист Гуменник стал шестым на Олимпиаде
Россиянин, шедший 12-м после короткой программы, по сумме прокатов набрал 271,21 балла. Первое место занял казахстанец Михаил Шайдоров (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим - японец Сюн Сато (274,90).
Двукратный чемпион мира, трижды победитель Финала Гран-при ISU американец Илья Малинин (264,49) занял восьмое место.
