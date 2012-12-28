Все новости
В России
24
17 минут назад

Россия увеличила импорт огурцов на 18,3% с начала года

Россия с начала этого года увеличила импорт огурцов на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Россия с начала 2026 года увеличила импорт огурцов на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 14,6 тысяч тонн, — рассказали ТАСС в Россельхознадзоре.

«По данным ФГИС «Аргус-фито», по состоянию на 8 февраля 2026 года Россией импортировано 14,6 тысяч тонн огурцов, что на 18,3% больше объема аналогичного периода 2025 года, когда было ввезено более 12,3 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за указанный период основные поставки были из Ирана — около 6,3 тысяч тонн, Китая — более 3 тысяч тонн и Турции — свыше 1,8 тысячи тонн. При этом в 6,4 раза были увеличены закупки из Белоруссии — почти до 1,4 тысячи тонн.

Всего за 2025 год Россией было импортировано около 69,6 тысяч тонн огурцов, что на 7,8% превышает объем 2024 года.
огурцы
импорт
