В Нижнем Новгороде из-за схода наледи с крыши пострадали пятеро детей
Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести.
«В результате схода наледи с крыши административного здания на ул. Рождественской, в котором находятся помещения нескольких собственников, в медицинское учреждение были доставлены пятеро детей. По имеющейся информации, дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный в этом здании. По оперативным данным, требующим уточнения, четверо детей — в состоянии легкой степени тяжести, один ребенок — в состоянии средней тяжести. Информацию о самочувствии детей держит на контроле администрация Нижегородского района», — говорится в сообщении.
В администрации района уточнили, что музей, в который пришли дети с родителями, частный, — передает ТАСС.
В Нижнем Новгороде 13 февраля после морозной погоды и снегопада резко потеплело. По данным Верхне-Волжского УГМС, в полдень температура составляла 0 градусов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, должно потеплеть до плюс 2 градусов.
Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, ведомство даст оценку исполнению уполномоченными службами законодательства при обслуживании, содержании и уборки зданий и территорий.
