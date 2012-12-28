Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
Читать все
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
Происшествия
С пьяной женщины в гостях сняли украшения на 47 520 рублей
Происшествия
Пятница, 13 не стала в Липецкой области днём безбрачия
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети
Общество
Грязинец воспользовался незавершённой операцией в банкомате и снял деньги с чужого счёта
Происшествия
Сбивший двух женщин с детьми пьяный водитель получил три года колонии-поселения
Происшествия
Дело о краже у пассажира такси рюкзака с ноутбуком направлено в суд
Происшествия
Читать все
В России
56
49 минут назад

Депутаты предлагают ввести выплаты за многолетний брак

Год назад предлагалось закрепить выплаты в 30 тысяч рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тысяч рублей — к 40-летию брака, 50 тысяч рублей — к 50 летию и так далее.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне, — передает РИА Новости.

По его словам, в феврале прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тысяч рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тысяч рублей — к 40-летию брака, 50 тысяч рублей — к 50‑летию и так далее, но инициатива была отклонена.

«Проект в настоящее время дорабатывается. И с учетом региональных практик, с учетом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета, нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше», — сказал Нилов.

Он отметил, что также в обязательном порядке необходимо сохранить существующие региональные выплаты, как это делается, например, в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.

«На федеральном уровне должна быть дополнительно введена выплата, касающаяся тех пар, кто полвека вместе. Надо действовать поступательно, поэтому в этой части дорабатывается», — добавил глава думского комитета.

Нилов подчеркнул, что продолжительный брак — это не только личное счастье супругов, но и важный социальный ориентир общества. По его мнению, официальное внимание семейным парам, десятилетиями сохраняющим верность и взаимное уважение, станет дополнительным стимулом для укрепления института семьи.

«Такие выплаты — это даже не материальная помощь, а знак уважения людям, которые своим примером доказывают, что крепкая семья является безусловным приоритетом государственной политики. Поддержка пар-долгожителей — это реализация государственной семейной политики», — резюмировал депутат.
брак
выплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить