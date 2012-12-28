Все новости
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
На улице Циолковского затопило дом
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
Происшествия
Двухлетний ребёнок вдохнул кусочки ореха: левое лёгкое было полностью выключено
Здоровье
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
Общество
С крыши на улице Парковой опасно свисает ограждение
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
Грязинец воспользовался незавершённой операцией в банкомате и снял деньги с чужого счёта
Происшествия
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Происшествия
В России
42
36 минут назад

В РФ запретили продавать товары спортивного бренда Adidas

Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas.

Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas, — передает РИА Новости со ссылкой на Mash.

«Продавать их в наших мультибрендовых магазинах теперь запрещено», — говорится в публикации.

Отмечается, что под угрозой также оказались Nike, Reebok и Puma.

По данным издания, Adidas после 2022 года продолжал неофициально поставлять товары в Россию через Казахстан, где делались сертификаты соответствия, которые потом прикладывались на таможне. Из-за наплыва поддельных документов правила ужесточили. В качестве примера приведен магазин «Ламода», который столкнулся с проверкой на таможне, где потребовали оригиналы сертификатов и протоколы.

«Не получив никаких документов испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить доки о подлинности товаров, что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом», — сообщается в материале.

Mash добавил, что зарубежные бренды, которые официально приостановили свою деятельность в России, но все же продолжают поставки, получают сертификаты соответствия в государствах ЕАЭС, а отсутствие этих документов грозит магазинам штрафами, изъятием продукции и временной остановкой деятельности.

В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении деятельности в России.

В декабре немецкий производитель продлил право на товарный знак «Adidas Neo» до 2036 года. дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак изначально была 14 апреля 2026 года. Однако немецкая компания подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения товарным знаком. Ведомство удовлетворило заявления Adidas.
Adidas
бренд
запрет
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
