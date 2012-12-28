Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
В РФ запретили продавать товары спортивного бренда Adidas
Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas.
«Продавать их в наших мультибрендовых магазинах теперь запрещено», — говорится в публикации.
Отмечается, что под угрозой также оказались Nike, Reebok и Puma.
По данным издания, Adidas после 2022 года продолжал неофициально поставлять товары в Россию через Казахстан, где делались сертификаты соответствия, которые потом прикладывались на таможне. Из-за наплыва поддельных документов правила ужесточили. В качестве примера приведен магазин «Ламода», который столкнулся с проверкой на таможне, где потребовали оригиналы сертификатов и протоколы.
«Не получив никаких документов испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить доки о подлинности товаров, что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом», — сообщается в материале.
Mash добавил, что зарубежные бренды, которые официально приостановили свою деятельность в России, но все же продолжают поставки, получают сертификаты соответствия в государствах ЕАЭС, а отсутствие этих документов грозит магазинам штрафами, изъятием продукции и временной остановкой деятельности.
В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении деятельности в России.
В декабре немецкий производитель продлил право на товарный знак «Adidas Neo» до 2036 года. дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак изначально была 14 апреля 2026 года. Однако немецкая компания подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения товарным знаком. Ведомство удовлетворило заявления Adidas.
