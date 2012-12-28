Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15,5 процентов
Банк России продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший в июне 2025 года, и снизил ключевую ставку еще на 0,5 п.п.
Уточняется, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились.
Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года. Тогда ЦБ впервые за три года снизил показатель — для начала на 100 б.п., до 20% годовых. Далее последовало еще четыре раунда снижения ключевой ставки: 25 июля — до 18%, 12 сентября — до 17%, 24 октября — до 16,5%, 19 декабря — до 16%. В общей сложности ставка уменьшилась с тех пор уже на 5,5 процентного пункта — с рекордных 21% до 15,5%, — передает РБК.
Снижение ставки стало неожиданностью для рынка. Большинство аналитиков крупнейших банков и инвесткомпаний — 24 из 30 экспертов — ожидали сохранения показателя на уровне 16%. Только шесть человек считали, что в феврале ЦБ снизит ставку до 15,5%.
В начале января 2026 года наблюдалось ускорение роста цен на фоне повышения НДС с 20 до 22%, но к концу месяца и началу февраля ситуация улучшилась. К 2 февраля 2026 года накопленная за год инфляция оценивалась в 6,45%, следует из недельных данных Минэкономразвития. К 9 февраля инфляция в годовом выражении замедлилась до 6,37%. Но полных месячных данных от Росстата, на которые ориентируется ЦБ, к заседанию совета директоров еще не было, их опубликуют вечером 13 февраля.
Ценовые ожидания бизнеса в январе достигли максимума с апреля 2022 года и составили 30,1 п., но в феврале резко снизились до 20,8 п., следует из мониторинга предприятий Банка России. Инфляционные ожидания населения после роста цен в начале года не изменились и остались на уровне — 13,7%, — следует из опроса «инФОМ» для ЦБ.
Одновременно продолжили замедляться темпы роста денежной массы: по данным ЦБ на 1 января 2026 года, рублевая денежная масса выросла на 10,6% год к году против 12,3% на 1 декабря 2025 года. Кроме того, в начале 2026 года рубль сохранял крепкие позиции относительно корзины основных валют, что тоже является дезинфляционным фактором.
