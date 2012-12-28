Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
В России
18
13 минут назад
В Алтайском крае 11 детей из реабилитационного центра госпитализированы с признаками отравления
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Контакт заболевших с другими детьми был оперативно ограничен. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.
«Из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Первомайского района госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, днем 12 февраля воспитанники краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья почувствовали недомогание.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, состояние детей уточняется.
В школе Невского района Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате случившегося пострадали 96 человек. Как уточнялось 11 февраля, случаи инфицирования были выявлены в период с 4 по 11 февраля.
0
0
0
0
0
Комментарии