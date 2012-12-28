В Алтайском крае 11 детей из реабилитационного центра госпитализированы с признаками отравления

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Контакт заболевших с другими детьми был оперативно ограничен. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.