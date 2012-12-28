Все новости
В России
18
13 минут назад

В Алтайском крае 11 детей из реабилитационного центра госпитализированы с признаками отравления

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Контакт заболевших с другими детьми был оперативно ограничен. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В Алтайском крае 11 детей были госпитализированы с признаками вирусной кишечной инфекции из реабилитационного центра в Первомайском районе, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

«Из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Первомайского района госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, днем 12 февраля воспитанники краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья почувствовали недомогание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, состояние детей уточняется.

В школе Невского района Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате случившегося пострадали 96 человек. Как уточнялось 11 февраля, случаи инфицирования были выявлены в период с 4 по 11 февраля.
отравление
дети
кишечка
0
0
0
0
0

