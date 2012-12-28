Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
сегодня, 11:31
Ученые сняли огромный смайлик на Солнце
Две активные области на звезде похожи на «глаза», а гигантский протуберанец — на «улыбку».
«Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце», — говорится в публикации.
По словам ученых, его глазами стали две активные области гигантского размера, а улыбку образует протуберанец.
Сейчас Солнце смотрит именно на Землю, пока другие ближайшие планеты — Венера, Меркурий и Марс — находятся с обратной стороны звезды, — добавили астрономы.
