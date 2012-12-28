Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Губернатор Белгородской области призвал жителей не носить камуфляж в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных территорий региона с просьбой отказаться от ношения камуфляжной и военной одежды.
«Хотел обратиться ко всем жителям наших приграничных муниципальных образований, к тем жителям, которые живут особенно в 25-километровой зоне, или тем, кто по служебной или иной необходимости приезжают в приграничную территорию. Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму», — заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, в последнее время участились случаи атак украинских боевиков с использованием беспилотников и FPV-дронов по людям, одетым в одежду армейского зеленого камуфляжа.
Губернатор Белгородской области 12 февраля сообщил о пяти пострадавших мирных жителях в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что в селе Головчино дрон атаковал легковушку, в результате чего мужчина получил черепно-мозговую травму, осколочные ранения и перелом носа.
В Вознесеновке пострадал еще один мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой после удара дрона по машине. Также дрон атаковал автомобиль с супружеской парой на трассе Бочковка — Нечаевка, оба получили минно-взрывные травмы, — пишут «Известия».
