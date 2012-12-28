Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Читать все
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа
Общество
На улице Механизаторов горел балкон квартиры
Происшествия
Чаплыгинские Бонни и Клайд вынесли из магазина 18 бутылок алкоголя
Происшествия
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Происшествия
Три строения сгорели в Липецкой области за минувшие сутки
Происшествия
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Читать все
В России
31
28 минут назад

Губернатор Белгородской области призвал жителей не носить камуфляж в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных территорий региона с просьбой отказаться от ношения камуфляжной и военной одежды.

В Белгородской области призвали граждан, проживающих в населенных пунктах у границы, избегать ношения одежды камуфляжных расцветок или форменного обмундирования.

«Хотел обратиться ко всем жителям наших приграничных муниципальных образований, к тем жителям, которые живут особенно в 25-километровой зоне, или тем, кто по служебной или иной необходимости приезжают в приграничную территорию. Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму», — заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, в последнее время участились случаи атак украинских боевиков с использованием беспилотников и FPV-дронов по людям, одетым в одежду армейского зеленого камуфляжа.

Губернатор Белгородской области 12 февраля сообщил о пяти пострадавших мирных жителях в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что в селе Головчино дрон атаковал легковушку, в результате чего мужчина получил черепно-мозговую травму, осколочные ранения и перелом носа.

В Вознесеновке пострадал еще один мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой после удара дрона по машине. Также дрон атаковал автомобиль с супружеской парой на трассе Бочковка — Нечаевка, оба получили минно-взрывные травмы, — пишут «Известия».
Белгород
приграничье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить