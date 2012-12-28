Все новости
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа
Общество
На улице Механизаторов горел балкон квартиры
Происшествия
Чаплыгинские Бонни и Клайд вынесли из магазина 18 бутылок алкоголя
Происшествия
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Происшествия
Три строения сгорели в Липецкой области за минувшие сутки
Происшествия
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
В России
36
сегодня, 09:59

Роскосмос показал снимок снежного циклона над Москвой

Столицу накрыл циклон и принес с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля.

В Telegram-канале госкорпорации Роскосмос 13 февраля опубликовали изображение снятого из космоса снежного циклона, накрывшего Москву.

«Столицу накрыл циклон и принёс с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля», — говорится в публикации.

На снимке видно, что столица и большая часть территории европейской части России окутана циклоном.

Уточняется, что в Москве действует жёлтый уровень погодной опасности.

Синоптики «Яндекс Погоды» 13 февраля рассказали, что в эту субботу, 14 февраля, москвичей ожидает плюсовая температура, а в воскресенье столбик термометра значительно опустится. Как уточнили эксперты, в субботу ожидается облачная погода, во второй половине дня возможен снег с дождем. С утра и до вечера температура будет держаться на отметке +2 градуса, а ночью похолодает до –1 градуса, — пишут «Известия».
циклон
снег
погода
