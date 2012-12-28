Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
В России
36
сегодня, 09:59
Роскосмос показал снимок снежного циклона над Москвой
Столицу накрыл циклон и принес с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля.
«Столицу накрыл циклон и принёс с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля», — говорится в публикации.
На снимке видно, что столица и большая часть территории европейской части России окутана циклоном.
Уточняется, что в Москве действует жёлтый уровень погодной опасности.
Синоптики «Яндекс Погоды» 13 февраля рассказали, что в эту субботу, 14 февраля, москвичей ожидает плюсовая температура, а в воскресенье столбик термометра значительно опустится. Как уточнили эксперты, в субботу ожидается облачная погода, во второй половине дня возможен снег с дождем. С утра и до вечера температура будет держаться на отметке +2 градуса, а ночью похолодает до –1 градуса, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии