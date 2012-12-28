Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
В России
31
36 минут назад
ФАС попросили проверить резкое повышение цен на огурцы
«Мне поступают обращения граждан, возмущенных резким скачком цен на огурцы. Они не понимают, почему овощ сегодня стоит уже дороже экзотических фруктов, логистика и хранение которых обходится явно дороже, чем у российских производителей», — заявил депутат.
В Госдуме считают, что такое ценообразование вызывает вопросы и требует разъяснений, в связи с чем происходит такое увеличение стоимости и нет ли в этом нарушений антимонопольного законодательства или недобросовестных действий со стороны продавцов.
По словам Анатолия Выборного, важно, чтобы у людей сохранялась возможность покупать привычные базовые продукты по адекватной и обоснованной стоимости, поэтому он обратился в антимонопольную службу, в обязанности которой входит контроль за ценообразованием.
