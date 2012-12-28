Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
В марте в РФ изменятся правила бронирования в гостиницах
С 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в правилах бронирования гостиниц.
«С 1 марта 2026 года правила бронирования и проживания станут более прозрачными и удобными для граждан <…> Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда — полный возврат предоплаты. При неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов», — сказал депутат.
По его словам, также в договоре бронирования вводится обязанность указывать площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость, — передает ТАСС.
«Все это существенно снизит риск скрытых платежей», — пояснил Кривоносов, подчеркнув, что требования распространяются на все классифицированные объекты размещения — гостиницы, кемпинги и базы отдыха.
Кроме того, с 1 марта неклассифицированные средства размещения больше не смогут бронироваться на агрегаторах, что «упрощает контроль, минимизирует спорные ситуации и исключает практику работы в серой зоне».
