В России
11
14 минут назад

В марте в РФ изменятся правила бронирования в гостиницах

С 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в правилах бронирования гостиниц.

Изменения в правилах бронирования гостиниц вступят в силу с 1 марта, так, средства размещения должны будут возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда, — заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«С 1 марта 2026 года правила бронирования и проживания станут более прозрачными и удобными для граждан <…> Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда — полный возврат предоплаты. При неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов», — сказал депутат.

По его словам, также в договоре бронирования вводится обязанность указывать площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость, — передает ТАСС.

«Все это существенно снизит риск скрытых платежей», — пояснил Кривоносов, подчеркнув, что требования распространяются на все классифицированные объекты размещения — гостиницы, кемпинги и базы отдыха.

Кроме того, с 1 марта неклассифицированные средства размещения больше не смогут бронироваться на агрегаторах, что «упрощает контроль, минимизирует спорные ситуации и исключает практику работы в серой зоне».
бронь
гостиницы
туризм
отели
