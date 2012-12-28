Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
ФАС просят проверить резкий скачок цен на огурцы в рознице
Парламентарии обратились в ФАС с просьбой проверить цены на огурцы.
«В настоящий момент служба анализирует поступающую информацию», — пояснили в ФАС, отметив, что по результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.
Уточняется, что антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето».
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обратились в службу с просьбой проверить обоснованность резкого роста цен на огурцы. По данным Росстата, с конца декабря по 2 февраля их стоимость увеличилась на 43%, а за неделю с 3 по 9 февраля — на 5,2%.
