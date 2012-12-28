Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
сегодня, 13:03
Маркетплейсы ответили на предложение о демонстрации единой цены
Предложение Банка России по поводу большей открытости скидок на маркетплейсов более сбалансированно, чем идеи крупнейших финансовых организаций.
«Предложение Банка России о демонстрации единой цены выглядит более сбалансированным по сравнению с радикальными мерами вроде полного запрета скидок, которые продвигались крупнейшими банками», — говорится в сообщении РВБ.
Как рассказали в Ozon, формат отображения партнеров программы на витрине может и должен обсуждаться более детально, но в любом случае он должен основываться на принципе равного доступа, — передает ТАСС.
Ранее директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики, организованного комитетом Госдумы по экономической политике, представила предложение регулятора, в котором говорится о том, что ЦБ видит решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок в создании «открытой модели», где все банки на равных условиях смогут предлагать скидки покупателям на платформе.
В «обобщенном виде» идея Банка России состоит в том, чтобы покупатель видел единую цену товара, рядом с которой находилось бы всплывающее окно, «при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют», — пояснила Лозгачева.
Как рассказали представители РВБ, важно не переусложнить клиентский путь. Пользователи должны получать информацию об акциях и бонусах интуитивно понятно, без избыточных действий, в то время как необходимость открывать список и выбирать из полного перечня банков может сделать программы лояльности неэффективными.
«А полное уравнивание условий может подорвать экономическую логику самих программ лояльности: скидки и кешбэки часто зависят от специфики клиентской базы и стратегии группы организаций. Если "открытость" приведет к унификации предложений, то предоставление льгот для клиентов может потерять экономический смысл», — говорится в сообщении.
При этом, как отметили в РВБ, если «открытость» будет требоваться только от одних игроков, а другие сохранят свободу выбора партнеров для допуска в свои экосистемы, это может привести к нерыночным преимуществам.
«В таком сценарии крупнейшие участники смогут использовать свое положение для вытеснения небольших банков и платформ, что подорвет конкуренцию», — заявили в объединенной компании Wildberries и Russ.
Там также отметили, что долгосрочные последствия могут быть серьезными: снижение инвестиционной привлекательности проектов из других бизнес-направлений, замедление развития финансового рынка и ослабление конкурентоспособности цифровой экономики в целом. По словам представителей компании, чтобы избежать этих рисков, необходимо выстраивать модель на принципах взаимной коммерческой выгоды, здоровой конкуренции и повышения благосостояния клиентов.
«Платформа Wildberries уже достаточна открыта, покупатели и продавцы получают доступ к различным платежным системам, финансовым или инфраструктурным сервисам банков и других финансовых организаций, не входящих в группу RWB», — сказали в пресс-службе.
В Ozon же заметили, что программа лояльности «Зеленая цена» построена именно на принципе, озвученном ЦБ РФ: открытый доступ к программе для всех банков.
«Сейчас мы обсуждаем участие уже более чем с 25 банками, в том числе с небольшими региональными», — рассказали представители компании.
