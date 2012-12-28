Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Циклон принесет в Липецкую область потепление
Погода в Липецке
Читать все
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Коммунальный родник бьет на улице Зои Космодемьянской с 20 января
Общество
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
В заснеженном Липецке ремонтируют дороги
Общество
На Советской обокрали караоке
Происшествия
В Задонске на берегу Дона появится гигантская почтовая марка
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
58-летняя липчанка хотела заработать и лишилась 128 000 рублей
Происшествия
Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки
Происшествия
Читать все
В России
61
сегодня, 13:03

Маркетплейсы ответили на предложение о демонстрации единой цены

Предложение Банка России по поводу большей открытости скидок на маркетплейсов более сбалансированно, чем идеи крупнейших финансовых организаций.

Предложение Банка России о демонстрации единой цены, по мнению Wildberries, выглядит более сбалансированным по сравнению с полным запретом скидок. В Ozon считают, что формат отображения партнеров программы на витрине должен обсуждаться более детально, — рассказали в пресс-службах объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), а также Ozon.

«Предложение Банка России о демонстрации единой цены выглядит более сбалансированным по сравнению с радикальными мерами вроде полного запрета скидок, которые продвигались крупнейшими банками», — говорится в сообщении РВБ.

Как рассказали в Ozon, формат отображения партнеров программы на витрине может и должен обсуждаться более детально, но в любом случае он должен основываться на принципе равного доступа, — передает ТАСС.

Ранее директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики, организованного комитетом Госдумы по экономической политике, представила предложение регулятора, в котором говорится о том, что ЦБ видит решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок в создании «открытой модели», где все банки на равных условиях смогут предлагать скидки покупателям на платформе.

В «обобщенном виде» идея Банка России состоит в том, чтобы покупатель видел единую цену товара, рядом с которой находилось бы всплывающее окно, «при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют», — пояснила Лозгачева.

Как рассказали представители РВБ, важно не переусложнить клиентский путь. Пользователи должны получать информацию об акциях и бонусах интуитивно понятно, без избыточных действий, в то время как необходимость открывать список и выбирать из полного перечня банков может сделать программы лояльности неэффективными.

«А полное уравнивание условий может подорвать экономическую логику самих программ лояльности: скидки и кешбэки часто зависят от специфики клиентской базы и стратегии группы организаций. Если "открытость" приведет к унификации предложений, то предоставление льгот для клиентов может потерять экономический смысл», — говорится в сообщении.

При этом, как отметили в РВБ, если «открытость» будет требоваться только от одних игроков, а другие сохранят свободу выбора партнеров для допуска в свои экосистемы, это может привести к нерыночным преимуществам.

«В таком сценарии крупнейшие участники смогут использовать свое положение для вытеснения небольших банков и платформ, что подорвет конкуренцию», — заявили в объединенной компании Wildberries и Russ.

Там также отметили, что долгосрочные последствия могут быть серьезными: снижение инвестиционной привлекательности проектов из других бизнес-направлений, замедление развития финансового рынка и ослабление конкурентоспособности цифровой экономики в целом. По словам представителей компании, чтобы избежать этих рисков, необходимо выстраивать модель на принципах взаимной коммерческой выгоды, здоровой конкуренции и повышения благосостояния клиентов.

«Платформа Wildberries уже достаточна открыта, покупатели и продавцы получают доступ к различным платежным системам, финансовым или инфраструктурным сервисам банков и других финансовых организаций, не входящих в группу RWB», — сказали в пресс-службе.

В Ozon же заметили, что программа лояльности «Зеленая цена» построена именно на принципе, озвученном ЦБ РФ: открытый доступ к программе для всех банков.

«Сейчас мы обсуждаем участие уже более чем с 25 банками, в том числе с небольшими региональными», — рассказали представители компании.
маркетплейс
цена
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить