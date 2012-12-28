Все новости
В России
55
сегодня, 12:03

Президент РФ поручил изменить название среднего профессионального образования

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование».

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование» и предоставить соответствующий доклад до 1 июля. Список поручений опубликован 10 февраля на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета 25 декабря 2025 года.

Кроме того, глава государства поручил включить в программы школьных олимпиад и конкурсов задания на командную работу. Также для педагогов должно было быть обеспечено повышение квалификации в области искусственного интеллекта (ИИ), — пишут «Известия».

«Обеспечить организацию повышения квалификации в области информационных технологий и искусственного интеллекта для педагогических работников образовательных организаций, предусмотрев формирование механизма вовлечения технологических компаний в такую работу», — говорится в тексте.

Кроме того, 11 февраля президент РФ поручил Минобрнауки РФ направить в вузы рекомендации по условиям обучения студенток-матерей. Также правительству РФ поручено проанализировать необходимость и актуальность ясельных групп в детских садах и по результатам проверки принять меры для их развития и поддержки.
образование
