Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
В России
46
сегодня, 11:00
В Петербурге в одной из школ отравились почти сто детей
В образовательном учреждении провели противоэпидемические мероприятия, чтобы устранить очаг инфекции.
Речь идет о 96 случаях острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы, а также сотрудников пищеблока АО «КСП «Волна», — отметили в ведомстве.
«Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция. Комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на локализацию и ликвидацию очага норовирусной инфекции, завершен», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Об отравлении учащихся и сотрудников школы № 39 стало известно 4 февраля. Тогда сообщалось о 25 пострадавших. Расследование взяли на контроль в Главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу. Спустя несколько дней число отравившихся выросло до 37, — передает РБК.
После выявления очага инфекции учеников отправили на дистанционное обучение. День открытых дверей, который должен был пройти в школе 7 февраля, также был отменен.
0
0
0
0
0
Комментарии