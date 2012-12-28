Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
В РФ могут ввести предустановку отечественного ИИ на смартфоны
Установка ИИ на мобильные устройства и другую реализуемую в РФ электронику может стать обязательной. Это следует из материалов правительства, в которых собраны предложения к законопроекту по регулированию искусственного интеллекта.
«Предустановка отечественных сервисов на устройства россиян — это одна из мер, которая позволяет укрепить технологическую независимость нашей страны. У нас есть собственные маркетплейсы, браузер, антивирус, сервисы госуслуг, а теперь и отечественные большие языковые модели. У россиян должна быть возможность пользоваться качественными отечественными сервисами», — отметили в аппарате Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта.
Детали этой меры в настоящее время прорабатываются — по итогам сбора предложений на площадке Минцифры начнется разработка проекта рамочного закона об ИИ и его конкретных положений, добавили в аппарате вице-премьера. В современных геополитических условиях развитие и продвижение отечественных решений в сфере ИИ становится стратегическим приоритетом, отметили опрошенные «Известиями» участники рынка.
«Это позволяет не только снизить зависимость от иностранного ПО, но и создать защищенную экосистему для пользователей. Однако ее внедрение требует взвешенного подхода, чтобы не создать излишнюю нагрузку на рынок и производителей», — сказал ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Силиверстов.
По данным Mobile Research Group, сейчас искусственный интеллект предустановлен примерно на 7% продаваемых в России смартфонах. Наиболее продвинут в этой сфере Samsung, есть ИИ и в аппаратах ряда китайских производителей, отметил ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин. По его прогнозу, к концу 2026 года доля таких аппаратов вырастет до 10%.
