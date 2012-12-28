Все новости
27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
Происшествия
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Происшествия
Происшествия
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
Происшествия
Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера
Общество
Общество
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Происшествия
Сильный мороз побудет в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Погода в Липецке
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
Общество
Общество
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Общество
Общество
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Общество
Общество
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
Общество
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
Происшествия
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Происшествия
Управляющая компания через суд требует отремонтировать канализационные сети
Общество
Общество
Ельчанка хотела купить снегоуборщик и нарвалась на мошенников
Происшествия
Происшествия
Обсуждения новой планировки берега у Петровского моста оказались не общественными
Общество
Общество
Пешеходы на остановке у ЛГТУ две недели следят за светофором для водителей
Общество
Общество
В России
29
24 минуты назад

В РФ могут ввести предустановку отечественного ИИ на смартфоны

Установка ИИ на мобильные устройства и другую реализуемую в РФ электронику может стать обязательной. Это следует из материалов правительства, в которых собраны предложения к законопроекту по регулированию искусственного интеллекта.

Подготовленный с учетом этих пожеланий документ Минцифры должно направить на согласование в правительство к концу февраля, сообщил источник, близкий к нескольким профильным ведомствам.

«Предустановка отечественных сервисов на устройства россиян — это одна из мер, которая позволяет укрепить технологическую независимость нашей страны. У нас есть собственные маркетплейсы, браузер, антивирус, сервисы госуслуг, а теперь и отечественные большие языковые модели. У россиян должна быть возможность пользоваться качественными отечественными сервисами», — отметили в аппарате Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Детали этой меры в настоящее время прорабатываются — по итогам сбора предложений на площадке Минцифры начнется разработка проекта рамочного закона об ИИ и его конкретных положений, добавили в аппарате вице-премьера. В современных геополитических условиях развитие и продвижение отечественных решений в сфере ИИ становится стратегическим приоритетом, отметили опрошенные «Известиями» участники рынка.

«Это позволяет не только снизить зависимость от иностранного ПО, но и создать защищенную экосистему для пользователей. Однако ее внедрение требует взвешенного подхода, чтобы не создать излишнюю нагрузку на рынок и производителей», — сказал ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Силиверстов.

По данным Mobile Research Group, сейчас искусственный интеллект предустановлен примерно на 7% продаваемых в России смартфонах. Наиболее продвинут в этой сфере Samsung, есть ИИ и в аппаратах ряда китайских производителей, отметил ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин. По его прогнозу, к концу 2026 года доля таких аппаратов вырастет до 10%.

искусственный интеллект
