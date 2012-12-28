В РФ могут ввести предустановку отечественного ИИ на смартфоны

Установка ИИ на мобильные устройства и другую реализуемую в РФ электронику может стать обязательной. Это следует из материалов правительства, в которых собраны предложения к законопроекту по регулированию искусственного интеллекта.

