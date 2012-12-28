Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Председатель Госдумы призвал взять под контроль тарифы ЖКХ
Он обратился к парламентариям во время выступления и заявил, что нужно сделать все, чтобы защитить граждан.
«Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — сказал Володин, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.
По его словам, Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект расширение полномочий ФАС в части регулирования тарифов, — передает ТАСС.
«Региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно», — пояснил председатель Госдумы.
Он отметил, что распоряжением правительства утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
«Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан», — подчеркнул он.
