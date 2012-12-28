Все новости
В России
66
сегодня, 15:14

В результате нападения на техникум в Анапе погиб один человек

Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. Согласно предварительной информации, два человека получили ранения средней тяжести.

В Анапском индустриальном техникуме произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Нападавший задержан правоохранителями.

Стрельба в одном из техникумов Анапы произошла 11 февраля. На месте происшествия незамедлительно начали работу экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.

«Также по предварительной информации двое человек получили ранения средней тяжести. По количеству пострадавших информация еще уточняется. На данный момент на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших. При необходимости — оперативно доставим в краевые медучреждения», — сообщил глава региона.

Из-за угрозы жизни некоторые учащиеся были вынуждены забаррикадироваться в учебных аудиториях. Территория образовательного учреждения была оцеплена силовиками для проведения необходимых мероприятий, — пишут «Известия».

Издание сообщает, что в результате вооруженного нападения пострадали не менее трех человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести. Все они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Подозреваемый в совершении стрельбы был задержан непосредственно у здания учебного заведения. У злоумышленника изъяли оружие. Задержанного сразу доставили в отдел полиции для проведения допроса.

В главном управлении МВД России по Краснодарскому краю подтвердили факт задержания нападавшего. В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты устанавливают мотивы действий студента.
нападение
дети
стрельба
техникум
Анапа
