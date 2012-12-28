Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
В России
50
сегодня, 14:27
В Госдуме предлагают увеличить пенсионные баллы за отпуск по уходу за ребенком
Мера поможет родителям накопить необходимое число баллов для пенсии и увеличить ее размер.
Соответствующий законопроект был направлен на отзыв правительства РФ 11 февраля 2026 года.
Согласно инициативе, за год ухода за первым ребенком предлагается начислять шесть баллов, за вторым ребенком — восемь баллов, за уход за третьим и последующими детьми предполагается давать 10 пенсионных баллов.
По мнению авторов законопроекта, его реализация поможет родителям накопить необходимое число баллов для пенсии и увеличить ее размер.
«Родительский труд тоже работа, тем более если речь о многодетных семьях. Женщина, уходившая в отпуск по уходу за ребенком два, три раза или больше, может попросту не накопить к старости достаточное количество баллов для начисления страховой пенсии. Это, на наш взгляд, совершенно несправедливо», — написал депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Новиков в Telegram-канале.
0
0
0
0
0
Комментарии