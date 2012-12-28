Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
В РФ могут отменить обязательную прописку по месту жительства
Сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Инициатива предлагает внести изменения в статью 3 закона о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Законопроектом предложено заменить обязанность правом.
В пояснительной записке говорится, что существующая система регистрационного учета не отражает реальную мобильность населения.
Уточняется, что на практике регистрация уже не дает полной и точной «картины движения граждан». Кроме того, обязательный характер регистрационного учета на практике приводит к формированию административных барьеров для граждан, проживающих в съемном жилье либо вынужденных часто менять место проживания, поскольку процедура в значительной степени зависит от участия собственника помещения, которые зачастую не хотят оформлять регистрацию на нанимателя.
