В мире
27
36 минут назад
В результате стрельбы в канадской школе погибли не менее десяти человек
Подозреваемый в стрельбе покончил с собой. Еще 25 человек проходят обследование в больнице.
Уточняется, что шесть жертв нашли в здании учебного заведения, еще один человек умер по пути в больницу, еще два тела обнаружили в доме неподалеку. Гибель этих людей связывают со стрельбой.
Близлежащие дома проверяют, чтобы выяснить, есть ли другие пострадавшие.
В общей сложности по меньшей мере еще 25 человек госпитализировали.
Тело предполагаемого преступника обнаружили в школе. Его личность установлена, но не будет раскрыта до конца расследования.
Отмечается, что огонь могла открыть женщина. Полиция ранее публиковала данные о разыскиваемом подозреваемом — «женщине в платье с коричневыми волосами».
Мотивы нападавшего остаются неясными.
