Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
В России
67
59 минут назад
Задержан третий участник покушения на генерала Алексеева
Сотрудники ФСБ России задержали третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.
«[Я] Васин Павел Викторович, 24.06.1981 года рождения, в сентябре 2025 года был завербован Корбой Любомиром Михайловичем для СБУ. Выполнял его поручения по оборудованию, возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками, также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», — сказал он.
Павел Васин — сын ранее задержанного соучастника покушения на генерала Алексеева Виктора Васина, — передает ТАСС.
По данным ФСБ, мужчина обеспечил отца и задержанного агента Службы безопасности Украины Любомира Корбу транспортными средствами для наблюдения, а также купил видеорегистратор и трекер для слежки за генералом. Помимо этого, задержанный помогал преступникам собирать сведения об адресах проживания и автомобилях людей, которыми интересовались в СБУ.
«В ходе оперативных мероприятий Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми
в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение», — говорится в сообщении.
Преступление было совершено 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Киллер выстрелил в генерал-лейтенанта не менее трех раз. Алексеев попал в больницу в тяжелом состоянии, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Установлены два пособника покушения и исполнитель. Им оказался 66-летний уроженец Тернопольской области, прибывший в Москву в декабре 2025 года по указанию украинских спецслужб, — сообщает РЕН ТВ.
0
0
0
0
0
Комментарии