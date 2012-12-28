Все новости
В России
67
59 минут назад

Задержан третий участник покушения на генерала Алексеева

Сотрудники ФСБ России задержали третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

Третий задержанный по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Павел Васин был завербован непосредственным исполнителем преступления Любомиром Корбой в сентябре 2025 года, он признался в подготовке преступления. Об этом Павел Васин сообщил на видео, распространенном ФСБ России.

«[Я] Васин Павел Викторович, 24.06.1981 года рождения, в сентябре 2025 года был завербован Корбой Любомиром Михайловичем для СБУ. Выполнял его поручения по оборудованию, возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками, также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», — сказал он.

Павел Васин — сын ранее задержанного соучастника покушения на генерала Алексеева Виктора Васина, — передает ТАСС.

По данным ФСБ, мужчина обеспечил отца и задержанного агента Службы безопасности Украины Любомира Корбу транспортными средствами для наблюдения, а также купил видеорегистратор и трекер для слежки за генералом. Помимо этого, задержанный помогал преступникам собирать сведения об адресах проживания и автомобилях людей, которыми интересовались в СБУ.

«В ходе оперативных мероприятий Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми
в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Киллер выстрелил в генерал-лейтенанта не менее трех раз. Алексеев попал в больницу в тяжелом состоянии, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Установлены два пособника покушения и исполнитель. Им оказался 66-летний уроженец Тернопольской области, прибывший в Москву в декабре 2025 года по указанию украинских спецслужб, — сообщает РЕН ТВ.
