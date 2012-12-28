Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
В России
21
14 минут назад
В Центральную Россию придет потепление
По ее словам, ночь на среду, 11 февраля, еще будет морозной — температура в Подмосковье опустится до –20 градусов, а в Москве — до –18 градусов. Днем сохранится минусовая температура — до –9 градусов.
Однако уже в пятницу, 13 февраля, столичный регион ждет оттепель, днем воздух прогреется до +2…+3 градусов, а ночью столбики термометра опустятся только до –6.
Эксперт подчеркнула, что потепление принесет осадки в виде дождей и мокрого снега. По ее словам, такая погода не продлится долго — в воскресенье, 15 февраля, температура воздуха вновь начнет снижаться.
0
0
0
0
0
Комментарии