Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Бизнесу разрешили не платить штрафы и неустойки из-за атак дронов
Компании смогут избежать штрафов и неустоек из-за атак беспилотников, ракетных ударов или угрозы диверсий, сообщили «Известиям» в Торгово-промышленной палате (ТПП).
Мера распространяется на любые производственные объекты, оказавшиеся под угрозой. Если компания не может вовремя поставить продукцию, свидетельство о форс-мажоре поможет избежать компенсации убытков и крупных санкций. Это снижает риск финансовых потерь и банкротства, отметил он.
Целями противник чаще всего выбирает предприятия из отрасли ТЭК и промышленного производства, остановка которых ведет к серьезным экономическим и логистическим последствиям. Ситуацию дополнительно осложняет санкционное давление на экспорт энергоресурсов.
