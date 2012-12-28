Бизнесу разрешили не платить штрафы и неустойки из-за атак дронов

Компании смогут избежать штрафов и неустоек из-за атак беспилотников, ракетных ударов или угрозы диверсий, сообщили «Известиям» в Торгово-промышленной палате (ТПП).





ТПП и региональные палаты вправе подтверждать обстоятельства непреодолимой силы. Такой сертификат позволяет бизнесу временно не нести ответственность за срыв договоров, если выполнить обязательства было невозможно по объективным причинам, пояснил вице-президент палаты Вадим Чубаров.Мера распространяется на любые производственные объекты, оказавшиеся под угрозой. Если компания не может вовремя поставить продукцию, свидетельство о форс-мажоре поможет избежать компенсации убытков и крупных санкций. Это снижает риск финансовых потерь и банкротства, отметил он.Целями противник чаще всего выбирает предприятия из отрасли ТЭК и промышленного производства, остановка которых ведет к серьезным экономическим и логистическим последствиям. Ситуацию дополнительно осложняет санкционное давление на экспорт энергоресурсов.