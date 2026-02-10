Эксперты не исключают ухода ряда автобрендов из РФ в 2026 году

В 2026 году российский рынок могут покинуть автомобильные марки со слабой дистрибуцией, плохой локализацией производства и с неграмотной маркетинговой политикой. По мнению экспертов, основной причиной станет недавнее повышение утилизационного сбора, которое сильнее всего ударит по дорогостоящим автомобилям с большим объемом двигателя.