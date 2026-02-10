Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
54 минуты назад
Эксперты не исключают ухода ряда автобрендов из РФ в 2026 году
В 2026 году российский рынок могут покинуть автомобильные марки со слабой дистрибуцией, плохой локализацией производства и с неграмотной маркетинговой политикой. По мнению экспертов, основной причиной станет недавнее повышение утилизационного сбора, которое сильнее всего ударит по дорогостоящим автомобилям с большим объемом двигателя.
По его словам, в сложившихся реалиях финансовое положение концернов со слаборазвитой сетью дилерских центров в России продолжит усугубляться. Уход из России также будет грозить маркам с плохим качеством автомобилей, — считает эксперт.
Он полагает, что покинут рынок марки со слабой дистрибуцией, плохой локализацией производства и с неграмотной маркетинговой политикой, а также марки с плохим качеством автомобилей, которые к тому же не соблюдают гарантийные обязательства.
Аналитик затруднился ответить, ухода каких именно брендов стоит ожидать россиянам в среднесрочной перспективе. Многое будет зависеть от динамики продаж, — пояснил Шапринский.
«Все будет зависеть от конкурентоспособности бренда в России», — резюмировал специалист.
При этом эксперт не исключает появления на российском авторынке двух-трех новых брендов и ожидает дальнейшего расширения модельного ряда марок в нашей стране.
Китайские производители продолжают сталкиваться с ростом издержек на российском рынке на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и регулярное повышения утильсбора. Эти факторы привели к стремительному снижению спроса на новые автомобили. Подобной динамике поспособствовали в том числе низкая доступность автозаймов для значительной части населения и общее подорожание машин, — пишет Lenta.ru.
