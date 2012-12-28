Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
В Москве в споре с ГИБДД суд встал на сторону роботов
Суд отменил решение о штрафе, так как робот-доставщик не является транспортным средством.
По данным агентства, 5 мая 2025 года роботы-доставщики создали помехи пешеходам на тротуаре одной из улиц российской столицы. Людям пришлось обходить роботов по проезжей части. В ГИБДД усмотрели в действиях механических изделий «Рободоставки» состав правонарушения, предусмотренного статьей об умышленном создании помех в дорожном движении и выписали штраф.
В компании с таким решением ГИБДД не согласились и обратились в суд, который отменил штраф. Свое решение суд аргументировал тем, что робот-доставщик не является транспортным средством, да и объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения не имелось.
Суд отметил, что движение не блокировалось и пешеходы могли спокойно идти по тротуару. А то, что отдельные пешеходы предпочли двигаться по проезжей части, не свидетельствует о том, что они были вынуждены это сделать в связи с действиями роботов-доставщиков.
