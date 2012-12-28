Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
31 минуту назад
ФАС способствует снижению тарифов на теплоснабжение в регионах
При установлении тарифов на 2026 год исключению подлежали 4,8 млрд рублей, еще 6 млрд рублей исключены в 2025 году.
Кроме того, в Мурманской области тарифы снижены на 3,51 % — 27,28 %. В отдельных городах, в том числе Мурманске, установлен льготный тариф без роста по отношению к 2025 году. В городе Кировске и поселке Раякоски тарифы для населения снижены на 0,22 % — 27,36 процентов.
Помимо этого, исполнение выданных ранее ведомством предписаний позволяет сдержать рост тарифов в течение нескольких лет. В Астраханской области с 2023 по 2026 годы тариф на передачу тепловой энергии для одной из регулируемых организаций остается прежним.
ФАС России продолжает работу по предотвращению необоснованного роста стоимости коммунальных услуг.
