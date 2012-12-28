В России
15
10 минут назад
Моторы из Китая заполонили российский рынок
«Вместо сложной и трудоемкой процедуры клиенту СТО предлагают поставить другой агрегат с документами. Это на 5-7% дешевле и в 5-10 раз быстрее, чем проводить капитальный ремонт старого двигателя», — рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов, технический эксперт Илья Плисов.
Новые моторы идут на многие популярные модели Hyundai, Volkswagen, Ford, Toyota, Mazda и прочее, отметил эксперт.
Капитальный ремонт двигателя для иномарки в 2025 году в среднем стоил от 100 до 250 тыс. рублей и выше, при этом он растягивается на одну–две недели, рассказал «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.
