11 минут назад
Власти могут ужесточить контроль за доставкой товаров 18+ с помощью биометрии
Массовые нарушения зафиксированы при заказах энергетиков, пиротехники, зажигалок, печатной продукции для взрослых и других товаров с возрастными ограничениями. В ходе контрольных закупок с апреля 2025 года по январь 2026-го несовершеннолетние пытались оформить 31 заказ, из которых 25 получили — запрет на продажу соблюдался лишь в 20% случаев. В январе ситуация ухудшилась: запрещенные товары выдавали в 100% случаев.
Для устранения проблем общественники предлагают использовать «современные инструменты цифровой идентификации» с применением биометрии. Такой механизм уже предусмотрен законом о платформенной экономике. По мнению ОПИ, его внедрение позволит исключить влияние человеческого фактора и обеспечить соблюдение закона о продаже товаров 18+.
