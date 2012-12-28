Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Подъезды в сталактитах 2
Общество
Читать все
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов по банковским вкладам
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Читать все
В России
16
11 минут назад

Власти могут ужесточить контроль за доставкой товаров 18+ с помощью биометрии

В России планируют усилить контроль за продажей и доставкой товаров с возрастными ограничениями с помощью биометрических технологий, выяснили «Известия». По данным Общественной потребительской инициативы (ОПИ), онлайн-ритейлеры часто доставляют продукцию 18+ без проверки паспортных данных, из-за чего такие товары попадают к несовершеннолетним. В письме организации вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, отмечается, что при получении заказов паспорт проверяется лишь в 20% случаев.

Массовые нарушения зафиксированы при заказах энергетиков, пиротехники, зажигалок, печатной продукции для взрослых и других товаров с возрастными ограничениями. В ходе контрольных закупок с апреля 2025 года по январь 2026-го несовершеннолетние пытались оформить 31 заказ, из которых 25 получили — запрет на продажу соблюдался лишь в 20% случаев. В январе ситуация ухудшилась: запрещенные товары выдавали в 100% случаев.

Для устранения проблем общественники предлагают использовать «современные инструменты цифровой идентификации» с применением биометрии. Такой механизм уже предусмотрен законом о платформенной экономике. По мнению ОПИ, его внедрение позволит исключить влияние человеческого фактора и обеспечить соблюдение закона о продаже товаров 18+.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить