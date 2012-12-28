В России
42
51 минуту назад
Врач Мясников рекомендовал отказаться от доставки еды
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян реже заказывать готовую еду и чаще готовить дома, напомнив о принципах питания советского времени.
По его словам, можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, а именно «над его борщами, котлетами, компотом и «рыбным днем». Однако в советское время число людей с избыточным весом находилось на уровне в 15 процентов, тогда как сегодня в России — 44 процента.
Между тем диабет второго типа в СССР оценивается в десять раз меньше, чем сегодня, что говорит о вредности современной пищи, отмечает Мясников. По большей части это связано с тем, что сегодня мы употребляем «ультрапереработанную пищу», которая раньше была недоступна.
«Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев!» — призвал телеведущий.
0
0
0
0
0
Комментарии