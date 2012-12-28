В России
Синоптик рассказал об оттепели в Москве к концу недели
В Европейскую часть России приходит оттепель.
«Регион окажется на восточной периферии скандинавского максимума с центром над братской Беларусью», — говорится в сообщении.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. Днем в столице столбики термометров покажут минус 7-10 градусов, по области - минус 6-11 градусов.
В первой половине недели по ночам ожидается 10-15 градусов мороза, а днем - минус 5-10 градусов. Во второй части недели в сумерках потеплеет до минус 4-9 градусов, днем - до 0 - минус 5 градусов. В пятницу, 13 февраля, прогнозируется первая в этом году оттепель (3 градуса тепла).
«При этом почти каждый день будет идти снег, в конце недели — мокрый снег с дождем. Сугробы сдуются до 35 см», — отметил Тишковец.
