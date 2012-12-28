В России
В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали 8 человек
ДТП произошло на Ленинском проспекте в столице, пострадали восемь человек.
«ДТП на Ленинском проспекте произошло с рейсовым автобусом (маршрут М8). В результате восемь человек переданы медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе столичного ГУ МВД, авария произошло в районе дома номер 11.
«Предварительно, в результате ДТП пострадало несколько человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе Мосгортранса уточнили, что ДТП произошло по вине водителя грузового автомобиля, который не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории.
«Сегодня около 10:28 на Ленинском проспекте в районе дома 11, строение 1, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории», — сообщили изданию в Мосгортрансе.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин дорожной аварии на Ленинском проспекте, — отметили в надзорном ведомстве столицы в Telegram-канале.
