В России
40
сегодня, 11:42

В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали 8 человек

ДТП произошло на Ленинском проспекте в столице, пострадали восемь человек.

Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Ленинском проспекте в Москве, — рассказали ТАСС в оперативных службах.

«ДТП на Ленинском проспекте произошло с рейсовым автобусом (маршрут М8). В результате восемь человек переданы медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе столичного ГУ МВД, авария произошло в районе дома номер 11.

«Предварительно, в результате ДТП пострадало несколько человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Мосгортранса уточнили, что ДТП произошло по вине водителя грузового автомобиля, который не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории.

«Сегодня около 10:28 на Ленинском проспекте в районе дома 11, строение 1, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории», — сообщили изданию в Мосгортрансе.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин дорожной аварии на Ленинском проспекте, — отметили в надзорном ведомстве столицы в Telegram-канале.
