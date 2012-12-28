В мире
Куба заявила об отсутствии топлива для самолетов в течение месяца
Поставка авиационного топлива в Международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване будет приостановлена в период с 10 февраля по 11 марта.
Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом имени Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта, не будет топлива
Jet A-1 для самолетов.
Дозаправка Jet A-1 будет недоступна в международных аэропортах Гаваны (MUHA), Варадеро (MUVR), Сьенфуэгоса (MUCF), Санта-Клары (MUSC), Камагуэй (MUCM), Кайо-Коко (MUCC), Ольгина (MUHG), Сантьяго-де-Куба (MUCU) и Мансанильо (MUMZ), — сообщает местный портал Ciber Cuba.
Источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах сообщил, сославшись на соответствующие данные служб района полетной информации «Гавана», обеспечивающего трафик в воздушном пространстве страны, что транзит самолетов в третьи страны через воздушное пространство Кубы пока не прекращался и осуществляется в полном объеме.
«Транзит над Кубой осуществляется в стандартном объеме и данных о каких-то ограничениях или предупреждениях о возможных ограничениях пока не поступало», — рассказал источник.
Речь идет о полетах трансатлантических рейсов в направлении стран Латинской Америки, а также о полетах из стран Южной Америки в сторону США и Канады.
Ранее собеседник агентства также сообщал, что главный международный аэропорт Гаваны на месяц прекратит заправку самолетов авиационным керосином, но закрываться на обслуживание рейсов не будет. Таким образом, пояснил он, перевозчики смогут летать в кубинскую столицу в период с 10 февраля по 11 марта только в случае достаточного запаса топлива на обратный путь.
Кроме того, аналогичное предупреждение о невозможности заправки топливом действует и в аэропорту кубинского Варадеро.
Отсутствие Jet A-1 вынуждает авиакомпании доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки в третьих странах для дозаправки или отменять рейсы. Ситуация с топливом затрагивает коммерческие и чартерные рейсы, грузовые перевозки и бизнес-авиацию и влияет на сообщение с США, странами Европы и Латинской Америки.
Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.
Ситуацию усугубляет усиление давления со стороны Соединенных Штатов. В конце января американский президент Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов». Трамп заявлял, что Куба «на грани того, чтобы рухнуть» после прекращения нефтяных поставок из Венесуэлы.
Куба в ответ на действия Вашингтона объявила международное чрезвычайное положение. Гавана осудила попытки Вашингтона представить остров как угрозу и ввести топливную блокаду. Глава МИДа Бруно Родригес Паррилья обвинил США в попытке обречь страну на «экстремальные условия жизни».
