В Роспотребнадзоре назвали доминирующий в РФ штамм коронавируса
Вариант XFG (Stratus) составляет 99 процентов новых случаев COVID-19 в России.
«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG. Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19. Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG также является доминирующим в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что научные организации ведомства продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб из всех субъектов РФ и загрузкой результатов секвенирования в платформу агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. К настоящему моменту в национальную базу VGARus загружено более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, из них 368 тысяч — геномы SARS-CoV-2.
В ведомстве также отметили, что в мире с ноября 2024 года начал циркулировать вариант BA.3.2 — это линия SARS-CoV-2, являющаяся производной от BA.3. По данным ВОЗ, BA.3.2 была выделена как вариант, требующий мониторинга, на фоне значительного числа мутаций и потенциальных признаков иммунного ускользания. По результатам мониторинга в РФ (по данным VGARus) линия BA.3.2 не выявлена. Кроме того, его циркуляция в мире остается очень ограниченной, выявляется он в основном в Западно-Тихоокеанском регионе.
