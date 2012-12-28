Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Читать все
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Подъезды в сталактитах 2
Общество
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
В России
42
сегодня, 09:59

В Роспотребнадзоре назвали доминирующий в РФ штамм коронавируса

Вариант XFG (Stratus) составляет 99 процентов новых случаев COVID-19 в России.

Роспотребнадзор назвал самый распространенный в РФ штамм коронавируса — XFG (Стратус), доля которого составляет 99% среди новых случаев COVID-19 в РФ, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG. Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19. Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG также является доминирующим в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что научные организации ведомства продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб из всех субъектов РФ и загрузкой результатов секвенирования в платформу агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. К настоящему моменту в национальную базу VGARus загружено более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, из них 368 тысяч — геномы SARS-CoV-2.

В ведомстве также отметили, что в мире с ноября 2024 года начал циркулировать вариант BA.3.2 — это линия SARS-CoV-2, являющаяся производной от BA.3. По данным ВОЗ, BA.3.2 была выделена как вариант, требующий мониторинга, на фоне значительного числа мутаций и потенциальных признаков иммунного ускользания. По результатам мониторинга в РФ (по данным VGARus) линия BA.3.2 не выявлена. Кроме того, его циркуляция в мире остается очень ограниченной, выявляется он в основном в Западно-Тихоокеанском регионе.
коронавирус
COVID-19
штамм
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить